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ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம் தீயணைப்பு அதிகாரி கைது
ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம் தீயணைப்பு அதிகாரி கைது
UPDATED : அக் 08, 2026 04:43 AM
ADDED : அக் 07, 2026 11:44 PM
UPDATED : அக் 08, 2026 04:43 AM ADDED : அக் 07, 2026 11:44 PM
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திருவண்ணாமலை: புதிய கிளினிக்கிற்கு தடையில்லா சான்று வழங்க, 10 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய, திருவண்ணாமலை மாவட்ட உதவி தீயணைப்பு அலுவலர் சரவணன், 52, கைது செய்யப்பட்டார்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கத்தை சேர்ந்தவர் டாக்டர் கணேஷ், 32. இவர் அப்பகுதியில், புதிதாக கிளினிக் தொடங்க, ஒரு வாரத்திற்கு முன், தடையில்லா சான்றிதழ் கேட்டு, மாவட்ட தீயணைப்பு அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்தார். சான்றிதழ் வழங்க, மாவட்ட உதவி தீயணைப்பு அலுவலர் சரவணன், டாக்டர் கணேஷிடம், 10 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டார்.
இதுகுறித்து, திருவண்ணாமலை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் கணேஷ் புகார் அளித்தார். நேற்று மாலை, லஞ்ச பணத்தை பெற்றபோது, சரவணனை போலீசார் கைது செய்தனர்.