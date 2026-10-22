/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவண்ணாமலை/பைக் - கார் மோதல் பள்ளி ஆசிரியர் பலி
UPDATED : அக் 16, 2026 08:29 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:58 PM
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திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அருகே, பைக் மீது கார் மோதியதில், அரசு பள்ளி ஆசிரியர் ராஜேந்திரன், 48, என்பவர் பலியானார்.
திருவண்ணாமலை அடுத்த, நாயுடுமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன். அரசு பள்ளி ஆசிரியர். இவர் நேற்று காலை, 9:00 மணியளவில், நாயுடுமங்கலம் கூட்ரோடு பகுதியிலுள்ள வீட்டிலிருந்து, தன் 'ஹோண்டா' பைக்கில் வேலுார் - திருவண்ணாமலை சாலையை கடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, திருவண்ணாமலை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த 'மாருதி ஸ்விப்ட்' கார், ராஜேந்திரன் பைக் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்து, திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் ராஜேந்திரன் இறந்தார்.
கலசப்பாக்கம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, விபத்து ஏற்படுத்திய கார் டிரைவர் அசோகன், 35, என்பவரை கைது செய்தனர்.