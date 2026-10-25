தாயை தாக்கியதால் தந்தையை கொலை செய்த மகனுக்கு காப்பு
தாயை தாக்கியதால் தந்தையை கொலை செய்த மகனுக்கு காப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:58 AM
ஆரணி: ஆரணி அருகே தாயை தாக்கியதால், ஆத்திரத்தில் தந்தையை அடித்து கொலை செய்த மகனை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணி அடுத்த, பாலம்பாக்கம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கூலி தொழிலாளி ஏழுமலை, 56. இவரது மனைவி தேவிகா, 40. இவர்களது மகன் சக்திவேல், 20, செய்யாறு அரசு கல்லுாரியில் பி.எஸ்.சி., படித்து வருகிறார்.
கடந்த, 14ம் தேதி ஏழுமலை, மனைவி தேவிகா நடத்தையில் சந்தேகம் ஏற்பட்டு, அரிவாள் மனையால் முகம், வாய் பகுதியில் வெட்டினார். பலத்த காயமடைந்த தேவிகாவை, சக்திவேல் மீட்டு, வேலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தார். களம்பூர் போலீசார் விசாரித்து, ஏழுமலையை கைது செய்தனர்.
ஜாமினில் வெளிவந்த ஏழுமலையை கடந்த, 16ல், சக்திவேல் செங்கல்லால், அவரது தலையில் தாக்கினார். பலத்த காயமடைந்த ஏழுமலை, வேலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு, நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு உயிரிழந்தார். களம்பூர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சக்திவேலை நேற்று கைது செய்தனர்.