தி.மலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் தீப திருவிழா பத்திரிகைக்கு சிறப்பு பூஜை
தி.மலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் தீப திருவிழா பத்திரிகைக்கு சிறப்பு பூஜை
UPDATED : அக் 25, 2026 11:03 PM
ADDED : அக் 25, 2026 09:41 PM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில், தீப திருவிழா பத்திரிகைக்கு, இன்று (அக்.,25) சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் தீப திருவிழாவையொட்டி, வரும் நவ., 12ல், நகர காவல் தெய்வமான துர்க்கையம்மனுக்கு, விழா இனிதே நடக்க வேண்டி உற்சவம் நடத்தப்பட்டு, நவ., 15ல், காலை, 6:05 மணிக்கு மேல், 7:35 மணிக்குள் விருச்சிக லக்னத்தில் கொடியேற்றம் நடக்க உள்ளது. தொடர்ந்து பிரம்மோற்சவம் நடக்கும், 10 நாட்களும் காலை, மாலை இரு வேளைகளிலும், வெவ்வேறு வாகனங்களில், பஞ்ச மூர்த்திகளான விநாயகர், வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணியர், உண்ணாமலையம்மன் சமேத அருணாசலேஸ்வரர், பராசக்தி அம்மன் மற்றும் சண்டிகேஸ்வரர் வீதி வந்து, பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பர்.
விழாவில், 7ம் நாள் விழாவில், நவ., 21ல், பஞ்ச மூர்த்திகள் தேரோட்டமும், நவ., 24ல், 2,668 அடி உயர அண்ணாமலையார் மலை உச்சியில் மஹா தீபமும் ஏற்றப்படும். விழா பணிகளை, மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் கோவில் நிர்வாகம் இணைந்து செய்து வருகின்றன. இந்நிலையில், விழா பத்திரிகை பக்தர்களுக்கு வினியோகம் செய்ய இன்று, கோவில் தங்கக்கொடி மரம் அருகிலுள்ள சம்பந்த விநாயகர் சன்னிதியில் சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது. கோவில் இணை ஆணையர் பரணிதரன் உள்ளிட்டோர் பலர் கலந்து கொண்டனர்.