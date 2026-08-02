/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவண்ணாமலை/ நகை பறிக்க முயன்ற சஸ்பெண்ட் போலீஸ்காரர் கைது
ADDED : ஆக 02, 2026 01:04 AM
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திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கணத்தம்பூண்டியை சேர்ந்தவர் சின்னபாப்பா, 76. கடந்த 30ம் தேதி மாலை, 6:00 மணியளவில் அப்பகுதியில் நடந்து சென்றபோது, பைக்கில் வந்த ஆசாமி, அவர் அணிந்திருந்த, மூன்று சவரன் செயினை பறிக்க முயன்றார்.
மூதாட்டி கூச்சலிடவே அக்கம்பக்கத்தினர் வந்ததால், ஆசாமி தப்பினார். திருவண்ணாமலை போலீசார் விசாரித்தனர்.
அதில், விழுப்புரம் மாவட்டம், மேல்செவலை சேர்ந்த விஜயன், 32, என்பது தெரிந்தது.
கடந்த, 2017ல் விழுப்புரம் மாவட்ட ஆயுதப்படை போலீசில் பணியாற்றி, கள்ளக்குறிச்சிக்கு இடமாறுதலானார்.
கடந்தாண்டு அடிதடி வழக்கில் சிக்கி சஸ்பெண்ட் ஆனதும் தெரிந்தது. விஜயனை, போலீசார் நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர்.