திருவண்ணாமலை கோவிலில் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா வழிபாடு
திருவண்ணாமலை கோவிலில் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா வழிபாடு
ADDED : ஆக 09, 2026 05:29 AM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, நேற்று வழிபட்டார்.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரிக்கு, இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். சென்னையிலிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம், திருவண்ணாமலைக்கு நேற்று மாலை, 5:20 மணிக்கு, அடி அண்ணாமலை கிராமத்திலுள்ள தனியாருக்கு சொந்தமான 'ஹெலிபேடில ் ' வந்து இறங்கினார். அவரை, மாவட்ட கலெக்டர் வந்தனா கார்க், ரமணர் பயோகிராபி புத்தகத்தை வழங்கியும், மாவட்ட எஸ்.பி., உதயகுமார் பூங்கொத்து கொடுத்தும் வரவேற்றனர்.
அங்கிருந்து கிரிவலப்பாதை வழியாக, முதலில் அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலிற்கு சென்றார். கோவிலிற்கு வெளியே கட்சி நிர்வாகிகள் வரவேற்றனர். தொடர்ந்து, கோவில் நிர்வாகம் சார்பில், குருக்கள் மற்றும் கோவில் இணை ஆணையர் பரணிதரன் தலைமையில், பூரண கும்ப மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, 5:30 மணிக்கு நடந்த சாயரட்சை பூஜை அபிஷேகத்தில் பங்கேற்ற மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா, அருணாசலேஸ்வரர், உண்ணாமுலையம்மனை வழிபட்டார்.
கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் அவருக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, கிரிவலப்பாதையிலுள்ள ரமணாஆசிரமத்திற்கு சென்றார். அங்கு ஆசிரம நிர்வாகம் சார்பில், பூரண கும்ப மரியாதை வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அங்கு ரமணர் சன்னிதியில் வழிபாடு நடத்தினார்.
அதன்பின், 6:50 மணியளவில் அங்கிருந்து புறப்பட்டு, சாலை மார்க்கமாக புதுச்சேரிக்கு சென்றார்.