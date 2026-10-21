மூதாட்டியிடம் 2.5 சவரன் திருடிய பெண்ணுக்கு 'வலை'

UPDATED : அக் 15, 2026 06:30 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:46 PM
வந்தவாசி: வந்தவாசி அருகே மூதாட்டியிடம், 2.5 சவரன் நகையை திருடிய பெண்ணை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆராசூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சரோஜா, 83. இவருக்கு, 3 மகன்கள், 2 மகள்கள். அனைவருக்கும் திருமணமாகி தனித்தனியாக வசிக்கின்றனர். முதியோர் உதவித்தொகை பெற்றும், கூலி வேலை செய்தும் மூதாட்டி தனியாக வசிக்கிறார்.
நேற்று முன்தினம் மாலை, வீட்டில் மூதாட்டி தனியாக இருந்தபோது, 40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர், சரோஜா வீட்டிற்கு சென்று, 'உங்களை சோதனை செய்ய முதியோர் உதவித்தொகை வழங்கும் அதிகாரிகள் வருகிறார்கள். எனவே, அணிந்துள்ள நகைகளை கழட்டி பத்திரமாக பதுக்கி வையுங்கள்' எனக்கூறினார்.
இதை நம்பி, அவர் அணிந்திருந்த, 2.5 சவரன் நகையை மூதாட்டி கழற்றி வீட்டினுள் வைத்தார். இதை அப்பெண் நோட்டமிட்ட நிலையில், மூதாட்டி சரோஜாவிடம், அப்பகுதியிலுள்ள தோட்டத்தில் கீரை பறித்து கொடுங்கள் என கேட்டார்.
மூதாட்டி கீரை பறித்து வரச்சென்ற நேரத்தில் அந்த பெண், மூதாட்டி பதுக்கிவைத்த, 2.5 சவரன் நகையை திருடி கொண்டு தப்பினார். மூதாட்டி கீரை பறித்து கொண்டு வந்து பார்த்தபோது, அப்பெண் காணாமல் போனதும், நகை திருட்டு போனதும் தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து மூதாட்டி புகார்படி, வந்தவாசி வடக்கு போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.