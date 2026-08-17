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பசுவை காப்பாற்ற ஓடிய பெண் கிணற்றில் விழுந்து பரிதாப பலி
பசுவை காப்பாற்ற ஓடிய பெண் கிணற்றில் விழுந்து பரிதாப பலி
ADDED : ஆக 12, 2026 08:06 PM
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சந்தவாசல் :திருவண்ணாமலை மாவட்டம், சந்தவாசல் அடுத்த, ஆத்துவாம்பாடியை சேர்ந்தவர் கூலித்தொழிலாளி பரசுராமன், 43. இவரது மனைவி வேண்டா, 40. நேற்று காலை, 10:00 மணியளவில், இவர்களது விவசாய நிலத்தில் பசு மாடுகளை மேய்த்துக்கொண்டிருந்தார்.
ஒரு பசுமாடு கிணறு பக்கம் சென்றது. கிணற்றுக்குள் தவறி விழுந்து விடுமோ என அஞ்சிய வேண்டா, அதை தடுக்க வேகமாக ஓடினார். அப்போது, நிலை தடுமாறி அதே கிணற்றில் அவர் விழுந்தார்.
கிணற்றில் தண்ணீர் இல்லாததால், பலத்த காயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். சந்தவாசல் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.