பெண்கள் மண் சோறு சாப்பிட்டு குழந்தை வரம் வேண்டி வழிபாடு
பெண்கள் மண் சோறு சாப்பிட்டு குழந்தை வரம் வேண்டி வழிபாடு
ADDED : ஆக 12, 2026 10:02 PM
திருவண்ணாமலை :சேத்துப்பட்டு அருகே, குழந்தை வரம் வேண்டி, பெண்கள் மண் சோறு சாப்பிட்டு வழிபாடு நடத்தினர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், சேத்துப்பட்டு அடுத்த, கோட்டுப்பாக்கம் கிராமத்தில், 200 ஆண்டுகளுக்கு முன், ஜீவசமாதி அடைந்த பரதேசி ஆறுமுக சுவாமி கோவில் உள்ளது. இங்கு, ஆடி அமாவாசையில், குழந்தை வரம் வேண்டி ஆண்டுதோறும் மண் சோறு சாப்பிடும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.
அதன்படி நேற்று, 190ம் ஆண்டாக குழந்தை வரம் வேண்டி மண் சோறு சாப்பிடும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில், குழந்தை இல்லாத பெண்கள், அங்கு நடந்த யாகசாலை பூஜையில் பங்கேற்று, குழந்தை வரம் வேண்டி, பரதேசி ஆறுமுக சுவாமியை நினைத்து வழிபட்டு, சேலை முந்தானையில் பிரசாதத்தை பெற்று, அதை கோவில் அருகே உள்ள குளக்கரையில் வைத்து, மண்டியிட்டு, மண் சோறு சாப்பிட்டு வழிபட்டனர்.
இங்கு வழிபாடு நடத்தி குழந்தை பாக்கியம் பெற்ற பெண்கள், தங்கள் நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர்.