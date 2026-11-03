/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவண்ணாமலை/மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி பலி
ADDED : நவ 03, 2026 04:18 AM
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சந்தவாசல்: படவேடு அருகே, மின்சாரம் பாய்ந்ததில், கட்டட தொழிலாளி சம்பத், 31, பலியானார்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், மங்களாபுரத்தை சேர்ந்தவர் கட்டட தொழிலாளி சம்பத். இவருக்கு மனைவி, 3 குழந்தைகள் உள்ளனர். நேற்று முன்தினம் இரவு அப்பகுதியில் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்தது.
இதனால், வெட்ட வெளியில் இருந்த அவரது பசுமாட்டை அருகில் உள்ள கொட்டகையில் கட்டுவதற்கு சென்றார். அப்போது, அருகிலிருந்த மின்கம்பத்திலிருந்து மின்கம்பி அறுந்து விழுந்ததில், மின்சாரம் பாய்ந்து, சம்பவ இடத்திலேயே சம்பத் பலியானார். சந்தவாசல் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.