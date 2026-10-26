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இளம்பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டல் முதியவருக்கு 'கம்பி'
இளம்பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டல் முதியவருக்கு 'கம்பி'
UPDATED : அக் 25, 2026 08:56 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:54 PM
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தண்டராம்பட்டு: இளம்பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட சந்திரன், 73, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், விஜயப்பனுாரை சேர்ந்தவர் சந்திரன். கூலித்தொழிலாளியான இவருக்கு மகன், மகள் உள்ளனர். இரு நாட்களுக்கு முன், அதே பகுதியில் சாலையில் நடந்து சென்ற, 15 வயது இளம்பெண்ணை, சந்திரன் பின்தொடர்ந்தார்.
ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதியில், இளம்பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டார். அங்கிருந்து தப்பிய இளம்பெண், தன் பெற்றோரிடம் தெரிவித்தார். புகாரில் தண்டராம்பட்டு மகளிர் போலீசார், 'போக்சோ'வில் சந்திரனை நேற்று கைது செய்தனர்.