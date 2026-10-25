/உள்ளூர் செய்திகள்/திருச்சி/ நீரில் மூழ்கி 2 சிறுவர்கள் உயிரிழப்பு
ADDED : செப் 27, 2026 12:52 AM
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திருச்சி: மண்ணச்சநல்லுார் அருகே வாய்க்காலில் குளித்த, 13 வயதான இரட்டைச் சகோதரர்கள், நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர்.
திருச்சி மாவட்டம், மண்ணச்சநல்லுார் அருகே, வெங்கங்குடியைச் சேர்ந்த ராமச்சந்திரன் - மாலதி தம்பதிக்கு, ஒரு மகளும், 13 வயதில் ஹரிகிருஷ்ணன், கிரி என்ற இரட்டை மகன்களும் இருந்தனர். சிறுவர்கள் இருவரும், பள்ளியில் 8-ம் வகுப்பு படித்து வந்தனர்.
பள்ளி விடுமுறை நாளான நேற்று மாலை, சிறுவர்கள் இருவரும், பெருவளை வாய்க்காலுக்குக் குளிக்கச் சென்றபோது, நீரில் மூழ்கி, உயிரிழந்தனர். மண்ணச்சநல்லுார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.