/உள்ளூர் செய்திகள்/திருச்சி/வாக்கிங் சென்ற 2 மூதாட்டிகள் பஸ் மோதி பலி
UPDATED : அக் 19, 2026 07:12 PM
ADDED : அக் 19, 2026 06:50 PM
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திருச்சி: திருச்சி அருகே அதிகாலை வாக்கிங் சென்ற இரு மூதாட்டிகள், டூரிஸ்ட் பஸ் மோதிய விபத்தில் உயிரிழந்தனர்.
திருச்சி மாவட்டம், தொட்டியம் அருகே உள்ள பாலசமுத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர் லட்சுமி, 77. இவரது வீட்டருகே வசித்த உறவினர் சிவகாமி, 70. இருவரும் நேற்று முன்தினம் அதிகாலை, சேலம் - திருச்சி சாலையில் தொட்டியம் யூனியன் அலுவலகம் அருகே வாக்கிங் செல்லும்போது, சாலையை கடக்க முயன்றுள்ளனர்.
அப்போது தர்மபுரியில் இருந்து திருச்சி நோக்கி அதிவேகமாக வந்த டூரிஸ்ட் பஸ், அவர்கள் மீது மோதியது. இதில் லட்சுமி, சிவகாமி இருவரும் படுகாயமடைந்து, சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தனர். தொட்டியம் போலீசார், வழக்கு பதிந்து, டூரிஸ்ட் பஸ்சை ஓட்டி வந்த டிரைவர் பிரகாஷ், 27, என்பவரை கைது செய்தனர்.