﻿ பழைய குழம்பு சாப்பிட்ட 37 மாணவியருக்கு பாதிப்பு

ADDED : ஆக 12, 2026 11:24 PM
திருச்சி: பள்ளி விடுதியில், பழைய குழம்பை உட்கொண்ட, 37 மாணவியர் வாந்தி, மயக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
திருச்சி, மேலப்புதுாரில் உள்ள புனித பிலோமினாள் பெண்கள் உயர்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள விடுதியில், 130க்கும் மேற்பட்ட மாணவியர் தங்கி படிக்கின்றனர். ஆக., 11ல் விடுதியில் வழங்கிய குழம்பை உட்கொண்டதால், 37 மாணவியருக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டது. பாதிக்கப்பட்ட மாணவியர், திருச்சி கண்டோன்மென்ட் பகுதி தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
கண்டோன்மென்ட் போலீசார் விசாரணையில், ஆக., 10ல் விடுதியில் முட்டை குழம்பு சமைத்துள்ளனர். இதில், மீதமான குழம்பு, மறுநாள் காலை மற்றும் மதிய உணவுடன் மாணவியருக்கு வழங்கி உள்ளனர். இதனால் ஒவ்வாமை ஏற்பட்டு, மாணவியருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது தெரியவந்தது. இதுதொடர்பாக விசாரணை நடக்கிறது.