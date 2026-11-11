திருச்சி இரட்டை கொலை வழக்கில் 6 பேர் கைது

UPDATED : நவ 10, 2026 10:04 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:57 PM
திருச்சி: திருச்சி அருகே சகோதரர்கள் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், 6 பேரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருச்சி மாவட்டம், இனாம் சமயபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் ராஜா மகன் வீர ராகுல், 17. இவரது பெரியப்பா மகன் விஷால், 17. இவர்கள் இருவரும் நேற்று (நவ.,9) நள்ளிரவு, சமயபுரம் டோல்பிளாசா அருகே உள்ள தனலட்சுமி மருத்துவமனையில் இருந்த மாணிக்கபுரம் செல்லும் வழியில், மர்மகும்பலால் கொடூரமாக வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டனர்.
இதுதொடர்பாக, சமயபுரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, தனிப்படைகள் அமைத்து தேடி வந்தனர். இந்நிலையில் இன்று (நவ.,10) காலை தனிப்படையினர், இனாம் சமயபுரம் பகுதியை சேர்ந்த கெனி, 23, கிருபாகரன், 18, சமயபுரம் மற்றும் துாத்துக்குடியை சேர்ந்த, 18 வயதுக்குட்பட்ட, 4 பேரையும், துாத்துக்குடியில் வைத்து கைது செய்து, திருச்சி அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.