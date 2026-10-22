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கார்கள் மோதிய விபத்து 9 பேர் படுகாயம்

கார்கள் மோதிய விபத்து 9 பேர் படுகாயம்

UPDATED : அக் 19, 2026 07:13 PM

ADDED : அக் 19, 2026 06:50 PM

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UPDATED : அக் 19, 2026 07:13 PM ADDED : அக் 19, 2026 06:50 PM

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திருச்சி: திருச்சி அருகே கார்கள் மோதிக்கொண்ட விபத்தில், 9 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.

தஞ்சாவூர், மாதாகோட்டையை சேர்ந்தவர் ஹரிஹரன், 27. இவர், தன் குடும்பத்தினருடன், நேற்று முன்தினம் அதிகாலை, பழனிக்கு கியா காரில் புறப்பட்டார். கார், திருச்சி மாவட்டம், துவாக்குடி அருகே உள்ள வேலாயுதன்குடி அருகே சென்றபோது, எதிரே வேகமாக வந்த கார், ஹரிஹரன் ஓட்டி வந்த கார் மீது மோதியது.

இதில், ஹரிஹரன், அவரது தந்தை அருள், 59, தாய் வனிதா, 57, மனைவி ஆர்த்தி, 26, ஆகிய மூவரும் காயமடைந்தனர். அதேபோல் மற்றொரு காரில் வந்த தஞ்சை மாவட்டம், தேவராயக்கோட்டையைச் சேர்ந்த சர்மிளா பிரியா, 29, குணசேகரன், 66, ஹேமலதா, 53, தங்க தயாளன், 3, சக்திஸ்ரீ சரஸ்வதி, 3, ஆகிய, 9 பேர் காயமடைந்து, திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.

விபத்துக்கு காரணமான காரை ஓட்டி வந்த ராஜேஷ், 37, என்பவரை, நவல்பட்டு போலீசார், கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

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