பெண்கள் துன்புறுத்தப்படுவதை தடுக்க 90 பாதுகாப்பு ஆணை: போலீஸ் நடவடிக்கை
பெண்கள் துன்புறுத்தப்படுவதை தடுக்க 90 பாதுகாப்பு ஆணை: போலீஸ் நடவடிக்கை
UPDATED : அக் 25, 2026 08:56 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:44 PM
திருச்சி: பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது உரிய பாதுகாப்பு ஆணை பெற்று, நடவடிக்கை எடுக்குமாறு, மத்திய மண்டல ஐ.ஜி., அறிவுரை வழங்கியுள்ளார். அதன்படி, மத்திய மண்டலத்தில், 90 பாதுகாப்பு ஆணைகள் பெறப்பட்டு, நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
தமிழ்நாடு பெண்கள் துன்புறுத்தல் தடுப்புச் சட்டம் மற்றும் பாலியல் குற்றங்களில் இருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் சட்டப்படி, குற்றம் புரிந்தவர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரடியாகவோ, வாய்மொழியாகவோ, கடிதம் அல்லது எழுத்து மூலமாகவோ, போன் அல்லது இணையதளம் வாயிலாகவோ, மூன்றாம் நபர்கள் மூலமாகவோ தொடர்பு கொள்வதை தடுக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு பெண்கள் துன்புறுத்தல் தடுப்புச் சட்டம் பாதுகாப்பு ஆணை அமலில் உள்ளது.
இந்த சட்டத்தின்படி, நன்னடத்தை ஜாமீன் பெற்றவர்கள் ஜாமினை மீறி, மீண்டும் குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டால், மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனையும், ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.
பெண்கள், குழந்தைகள் துன்புறுத்தப்படுவதை தடுக்கும் வகையில், திருச்சி மத்திய மண்டலத்தில் உள்ள ஒன்பது மாவட்டங்களில், பெண்கள் துன்புறுத்தல் தொடர்பாக, 59 பாதுகாப்பு ஆணைகளும், போக்சோ வழக்குகள் தொடர்பாக, 30 பாதுகாப்பு ஆணைகளும், இதர வழக்கில் ஒரு பாதுகாப்பு ஆணையும் பெறப்பட்டுள்ளது.
அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு, அந்தந்த மாவட்ட எஸ்.பி.,க்கு அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.