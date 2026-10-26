கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில் 2,625 கிலோ அரிசியில் அன்னாபிஷேகம்
கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில் 2,625 கிலோ அரிசியில் அன்னாபிஷேகம்
UPDATED : அக் 25, 2026 11:02 PM
ADDED : அக் 25, 2026 09:41 PM
பெரம்பலுார்: கங்கைகொண்ட சோழபுரம் பிரகதீஸ்வரர் கோவிலில், 2,625 கிலோ அரிசியில் சாதம் சமைத்து, இன்று (அக்.,25) அன்னாபிஷேகம் வெகு விமரிசையாக நடந்தது.
அரியலுார் மாவட்டம், கங்கைகொண்ட சோழபுரம் கிராமத்தில் உள்ள பிரகதீஸ்வரர் கோவில், 1,000 ஆண்டுகளுக்கு முன், ராஜராஜ சோழன் மகன் ராஜேந்திர சோழனால் கங்கை நதி வரை போராடி வெற்றி பெற்ற சின்னமாக கட்டப்பட்டது.
இக்கோவில் உலக பிரசித்தி பெற்றது. புராதான சின்னமாக 'யுனெஸ்கோ'வால் அறிவிக்கப்பட்டது. கோவிலில் சிங்கமுக கிணறு, ஒரே கல்லில் ஆன நவக்கிரகம் பிரசித்தி பெற்றது. கோவிலில் உலக அளவில் வியக்கக்கூடியதில் ஒன்றாக, கோவிலில் உள்ள சிவலிங்கம், 60 அடி சுற்றளவும் பதிமூன்றரை அடி உயரமும் கொண்டதாகும்.
ஒவ்வொரு வருடமும் ஐப்பசி பௌர்ணமி தினத்தன்று சாதம் சமைத்து, கோவிலில் உள்ள பிரகதீஸ்வரர் லிங்கத்திற்கு அபிஷேகம் நடப்பது வழக்கம். லிங்கத்தின் மேல் சாத்தப்படும், ஒவ்வொரு சாதமும் லிங்கத்தின் தன்மையை பெறுகிறது.
இதனால், ஒரே நேரத்தில் கோடிக்கணக்கான லிங்கத்தை தரிசிக்கும் புண்ணியம் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம். இந்த ஆண்டுக்கான அன்னாபிஷேகம், ஐப்பசி பௌர்ணமியான இன்று நடந்தது. இதனை முன்னிட்டு, 23ம் தேதி கணக்க விநாயகருக்கு மகாபிஷேகமும், 24ம் தேதி திருவிளக்கு பூஜை, பிரகதீஸ்வரர் அம்பாள், மகிஷாசுர மர்த்தினி, சுப்பிரமணியர் மற்றும் நவகிரகங்கள் ஆகியவற்றுக்கு மகா அபிஷேகம், தீபாராதனையும் நடந்தது.
ஐப்பசி பெளணர்மி நாளான இன்று, 25 கிலோ எடையுள்ள, 105 மூட்டை என, 2,625 கிலோ அரிசியால் சாதம் சமைத்து, இன்று காலை, 9:00 மணி முதல் அன்னம் சார்த்த தொடங்கி, அன்னாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
அதன்பின் மாலை, 6:00 மணியளவில், பழங்கள், மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட லிங்கத்துக்கு மகா தீபாராதனை நடந்தது. அன்னாபிஷேகத்திற்கு பின், தீபாராதனை முடிந்து பக்தர்களுக்கு லிங்கத்தின் மேல் சாத்தப்பட்ட அன்னம் இரவு, 9:00 மணியளவில் பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது.
மீதமுள்ள சாதத்தினை ஏரி, குளங்களில் மீன்களுக்கு உணவாக அளிக்கப்படும். இன்று மூலவருக்கு ருத்ரா அபிஷேகமும் நடைபெற உள்ளது. விழாவிற்கு அன்னாபிஷேக கமிட்டி ஒருங்கிணைப்பாளர் கோமகன், ஹிந்து சமய அறநிலைத்துறை மற்றும் காஞ்சி சங்கரமட அன்னாபிஷேக விழா கமிட்டியினர் செய்திருந்தனர். இவ்விழாவை முன்னிட்டு இன்று, மூன்று வேளையும் அன்னதானம் நடந்தது.