/உள்ளூர் செய்திகள்/திருச்சி/மனைவி பிரிந்த ஏக்கம் கணவன் தற்கொலை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:15 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:17 PM
அ நிறம் | அளவு
திருச்சி: துறையூர் அருகே, குடும்ப தகராறில் மனைவி பிரிந்து சென்ற விரக்தியில் சின்ராசு, 27, என்பவர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
திருச்சி மாவட்டம், காளியம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் சின்ராசு; தொழிலாளி. இவரது மனைவி கவுசல்யா, 25. தம்பதிக்கு பெண் குழந்தை உள்ளது. சில மாதங்களுக்கு முன், நாமக்கல்லில் மனைவியுடன் வசித்தபோது, குடும்ப தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதில், குழந்தையுடன் தாய் வீட்டுக்கு கவுசல்யா சென்று விட்டார். இதனால், சொந்த ஊர் திரும்பிய சின்ராசு, மனைவியை பிரிந்த சோகத்தில் இருந்துள்ளார். நேற்று முன்தினம் தன் வீட்டின் அருகே உள்ள மரத்தில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். ஜெம்புநாதபுரம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.