கருப்பு முருகானந்தத்தை கைது செய்யாத போலீசார் பாலியல் புகார் கூறிய திவ்யா சேஷாத்ரி பேட்டி
கருப்பு முருகானந்தத்தை கைது செய்யாத போலீசார் பாலியல் புகார் கூறிய திவ்யா சேஷாத்ரி பேட்டி
ADDED : நவ 05, 2026 07:20 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:20 PM
திருச்சி: ‘உயர்நீதிமன்றம் முன்ஜாமின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தும், பாலியல் புகாரில் கருப்பு முருகானந்தத்தை போலீசார் கைது செய்யாமல் தப்ப விட்டனர்’ என, திருச்சியைச் சேர்ந்த பா.ஜ., முன்னாள் நிர்வாகி திவ்யா சேஷாத்ரி கூறியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர், இன்று (நவ.,5) திருச்சியில் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
பெங்களூருவில் என்னுடைய சொத்தில் இருந்த பிரச்னைகளை தீர்க்க உதவுவதாக கூறிய கருப்பு முருகானந்தம், என்னுடன் நெருக்கமாக பழகி, என்னை திருச்சியில் குடியமர்த்தினார். என் மனவளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளுக்கு அவரே பாதுகாவலராகவும் இருந்தார். ஆரம்பத்தில் அவருக்குத் திருமணமானது எனக்கு தெரியாது. போகப்போக அவர் என் சொத்தை அபகரிக்க முயற்சிப்பது தெரிந்தது.
கடந்த, இரு ஆண்டுகளாக என்னை அடிமையாகவே வைத்திருந்தார். அவர், என் மீது பொய்யாக பழி சுமத்தியதால், முதலில் கட்சி ரீதியாகவும், பின்னர் ஸ்ரீரங்கம் போலீசிலும் புகார் அளித்தேன். அதன்பின் அவர் தரப்பில் இருந்து எனக்கு மிரட்டல்கள் வந்தன.
ஸ்ரீரங்கம் மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தநிலையில், உயர்நீதிமன்றத்தில் கருப்பு முருகானந்தம் முன்ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்தார். அங்கு அவரது மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. அப்படி இருந்தும், 40 நாட்களாக அவரை கைது செய்ய போலீசார் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. போலீசாரின் அலட்சியத்தால், அவர் தற்போது உச்சநீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமின் பெற்று விட்டார்.
முதல்வர் விஜய் ஆட்சியில், பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பு இருக்கும் என்றார்கள். ஆனால், ஒரு பெண்ணைத் துன்புறுத்திய நபரை, இவ்வளவு நாட்கள் போலீசார் கைது செய்யாமல் விட்டு விட்டனர். இதற்கு காரணம் தெரியவில்லை. அதேநேரம், அவருக்கு இன்னும் பா.ஜ.,வில் உள்ளவர்கள் உதவி செய்து வருகின்றனர்.
எனக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து, சமூக வலைதளங்களில் ஆபாசமாக சித்தரித்த கருப்பு முருகானந்தம் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.