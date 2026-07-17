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﻿ போலீஸ்காரருக்கு 'பளார்' போதை ஆசாமி 'எஸ்கேப்'

﻿ போலீஸ்காரருக்கு 'பளார்' போதை ஆசாமி 'எஸ்கேப்'

ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:16 PM

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ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:16 PM

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திருச்சி: திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையில் போக்குவரத்து போலீஸ்காரர் உதயபாண்டி, நேற்று மாலை, மாரியம்மன் கோவில் அருகில் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார்.

அவ்வழியாக, ஒரே பைக்கில், போதையில் வந்த மூவரை நிறுத்தி, ஸ்டேஷனுக்கு வருமாறு கூறியுள்ளார். ஆத்திரமடைந்த போதை ஆசாமிகளில் ஒருவர், போலீஸ்காரரை கன்னத்தில் அறைந்ததோடு, அவரை துாக்கி வீசிவிட்டு, தப்பியுள்ளார்.

விசாரணையில், போலீஸ்காரரை தாக்கியது பிச்சமணியக்காரம்பட்டியை சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன், 27, என்பது தெரிந்தது. மற்ற இருவரையும் பிடித்த போலீசார், பாலகிருஷ்ணனை தேடுகின்றனர்.

அ.தி.மு.க., பிரமுகர் கைது  துாத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் தாலுகா, குமாரபுரத்தை சேர்ந்தவர் அறிவழகன், 42. அ.தி.மு.க., வடக்கு மாவட்ட இளைஞரணி இணை செயலர். பெண் ஒருவரை தாக்கியதாக காடல்குடி போலீசார் அறிவழகன் மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர்.

விசாரணை நடத்த, போலீசார் அறிவழ கன் வீட்டிற்கு சென்றபோது, மதுபோதையில் இருந்த அவர், போலீசாரை தாக்கியதோடு, அரிவாளை காட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்து தப்பினார். காரில் வெளியூர் தப்ப முயன்ற அறிவழகனை, தனிப்பிரிவு போலீசார் நேற்று முன்தினம் இரவு குறுக்குசாலை யில் வைத்து கைது செய்தனர்.

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