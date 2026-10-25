/உள்ளூர் செய்திகள்/திருச்சி/ பெண் போலீசை மிரட்டிய போதை ஆசாமி தலைமறைவு
ADDED : செப் 27, 2026 11:18 PM
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திருச்சி: போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள் புகுந்து, பெண் போலீசிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டிய ராஜா, 40, என்பவரை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
திருச்சி மாவட்டம், கல்லக்குடி போலீஸ் ஸ்டேஷன் எஸ்.எஸ்.ஐ., சோபியா மற்றும் போலீசார், நேற்று முன்தினம் இரவு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்ட போது, மதுபோதையில் வந்த ஹோண்டாகுறிச்சியை சேர்ந்த ராஜா என்பவரது டூ - வீலரை கைப்பற்றி, காலையில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து பெற்றுக்கொள்ள அறிவுறுத்தினர்.
அங்கிருந்து சென்ற ராஜா, சிறிது நேரத்தில் கல்லக்குடி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்துள்ளார். இரவுப்பணியில் இருந்த பெண் போலீஸ் சிலம்பு என்பவரிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டி, தன் டூ - வீலரை எடுத்து சென்றுள்ளார். அவரை, கல்லக்குடி போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.