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போதை ஆசாமிகள் தீ வைப்பு : 7 ஏக்கர் வாழை எரிந்து நாசம்

போதை ஆசாமிகள் தீ வைப்பு : 7 ஏக்கர் வாழை எரிந்து நாசம்

ADDED : ஆக 12, 2026 07:30 PM

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ADDED : ஆக 12, 2026 07:30 PM

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திருச்சி : குமாரவயலுார் அருகே, மது அருந்தியவர்கள் கொளுத்தி போட்ட தீயால், ஏழு ஏக்கரில் சாகுபடி செய்யப்பட்ட வாழை மரங்கள் எரிந்து நாசமாகின.

திருச்சி மாவட்டம், கொத்தட்டை கிராமத்தை சேர்ந்த அய்யனார் மற்றும் கலியமூர்த்தி ஆகியோர், ஏழு ஏக்கர் நிலத்தில் வாழை சாகுபடி செய்திருந்தனர்.

வாழை தோப்புக்கு அருகில் இருந்த தரிசு நிலத்தில், நேற்று முன்தினம் இரவு, மது அருந்தியவர்கள் கொளுத்தி போட்ட தீ, காய்ந்த வாழை இலைகளில் பற்றியுள்ளது. காற்று பலமாக வீசியதால் மளமளவென பரவிய தீ, இரு மாதங்களில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த வாழை மரங்களிலும், முட்டுக்கொடுத்து வைத்திருந்த சவுக்கு மரங்களிலும் பரவியது. தகவல் அறிந்த தீயணைப்பு படையினர் அங்கு சென்று, தீயை அணைத்தனர். இதில், எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வாழை மற்றும் சவுக்கு மரங்கள் முழுதுமாக எரிந்து நாசமாகின. பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள், அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என, கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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