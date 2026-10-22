முழுமையான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி கோரி விவசாயிகள் மீண்டும் போராட்டம்
முழுமையான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி கோரி விவசாயிகள் மீண்டும் போராட்டம்
UPDATED : அக் 22, 2026 07:50 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:36 PM
திருச்சி: முழுமையான பயிர்கடன் தள்ளுபடி கோரி, திருச்சியில் விவசாயிகள் மீண்டும், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழக சட்டசபை தேர்தலின்போது அறிவித்தபடி, முதல்வர் விஜய், கூட்டுறவு சங்கங்களில் விவசாயிகள் வாங்கிய பயிர்க்கடன் அனைத்தையும் தமிழக அரசு எந்தவித நிபந்தனையுமின்றி முழுதும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, விவசாய சங்கங்கள் இணைந்து, சமயபுரம் அருகில் பள்ளிவிடை பகுதியில், கடந்த மாதம், 15ம் தேதி காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தின.
தொடர்ந்து, ஐந்து நாட்கள் போராட்டம் நடைபெற்ற நிலையில், விவசாயிகளுடன் அமைச்சர்கள் பேச்சு நடத்தினர். அதன்பின், மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தல் முடியும் வரை, போராட்டம் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.
தமிழக அரசு, விவசாயிகள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றாவிட்டால், அக்., 22ல் மீண்டும் போராட்டம் நடைபெறும் என விவசாய சங்கங்கள் அறிவித்திருந்தன.
இடைத்தேர்தல் முடிந்த பிறகும், தமிழக அரசு கடன் தள்ளுபடி குறித்த எந்த ஒரு அறிவிப்பும் வெளியிடவில்லை.
அதனால், பயிர்க்கடன்களை முழுவதுமாக தள்ளுபடி செய்யக்கோரி, மீண்டும், திருச்சி சமயபுரம் பகுதியில், பல்வேறு விவசாய சங்கங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள், சாகும்வரை தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக அறிவித்தனர்.
அதன்படி, நேற்று, போராட்டத்திற்கு வந்த 100க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளை, போலீசார் கைது செய்து, திருமண மண்டபத்தில் அடைத்தனர்.
போலீசாரின் அடக்குமுறையை கண்டித்தும், விவசாயிகள் மீது அத்துமீறலில் ஈடுபடும் தமிழக அரசை கண்டித்தும், 200-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், இருங்களூர் அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அந்த விவசாயிகளையும் இழுத்துச் சென்றும், குண்டுகட்டாக துாக்கிச் சென்றும் கைது செய்தனர்.
சமயபுரத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளை கைது செய்த போலீசார், தனித்தனியே பிரித்து வெவ்வேறு மண்டபங்களில் அடைத்து வைத்திருப்பதை கண்டித்து, போலீசார் வழங்கிய உணவை வாங்க மறுத்து, போலீசாருக்கும் தமிழக அரசுக்கும் எதிராக கோஷம் எழுப்பினர்.
இதனால், போலீசார் தரப்பில், விவசாயிகளுக்கு உணவு கொண்டு வந்த வேன் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது.