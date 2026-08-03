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﻿ ஆற்று மணலில் புதைந்து விவசாயிகள் போராட்டம்

﻿ ஆற்று மணலில் புதைந்து விவசாயிகள் போராட்டம்

ADDED : ஆக 02, 2026 11:58 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 11:58 PM

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திருச்சி: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை பொய்த்ததாலும், மேட்டூர் அணையில் போதிய நீர் இருப்பு இல்லாததாலும், டெல்டா பாசனத்துக்கு கடந்த ஜூனில் தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை.

'தமிழகத்துக்கு உரிய தண்ணீரை திறக்க வேண்டும்' என, உச்ச நீதிமன்றம், காவிரி நதிநீர் ஒழுங்காற்று குழு மற்றும் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டும், கர்நாடக அரசு தண்ணீர் திறக்கவில்லை.

தற்போது, கர்நாடகாவில் மழை பெய்து அணைகள் நிரம்பி வருவதால், அந்த மாநில அரசு, காவிரியில் தண்ணீரை திறந்து விட்டுள்ளது.

தேவையான போது, தமிழகத்துக்கு வழங்க வேண்டிய தண்ணீரை திறக்காமல், தமிழகத்தை வடிகால் மாநிலமாக எண்ணி, வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் காலக்கட்டத்தில் மட்டும் திறந்து விடும் கர்நாடக அரசை கண்டித்து, திருச்சியில் விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தினர்.

தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாய சங்கத்தினர், நேற்று, ஸ்ரீரங்கம் பகுதியில் காவிரி ஆற்றில் இறங்கி, மணலில் உடலை புதைத்தும், கழுத்தில் துாக்கு கயிறை மாட்டியும் போராட்டத்தில்ஈடுபட்டனர்.

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