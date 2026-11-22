துணை சபாநாயகர் மீது வழக்கு போட்டுவிட்டு விசாரணைக்கு அழையுங்கள்; பாதிக்கப்பட்டவர் போலீசிடம் மனு
துணை சபாநாயகர் மீது வழக்கு போட்டுவிட்டு விசாரணைக்கு அழையுங்கள்; பாதிக்கப்பட்டவர் போலீசிடம் மனு
ADDED : நவ 21, 2026 10:10 PM
ADDED : நவ 21, 2026 10:10 PM
திருச்சி மாவட்டம், துறையூரை சேர்ந்தவர் கார்த்திக்குமார், 49. இவரை, கடந்த 8ம் தேதி இரவு, துணை சபாநாயகர், அவருடைய மகன் மற்றும் நண்பர்கள் சேர்ந்து தாக்கியதாக, போலீசில் புகார் அளித்தார்.
புகார் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத போலீசார் கடந்த, 16ம் தேதி கார்த்திக்குமாரை விசாரணைக்கு வருமாறு, திருச்சி மாவட்ட எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் இருந்து சம்மன் அனுப்பினர். அவர், வக்கீலுடன் சென்று காத்திருந்த போதும், அன்று விசாரணை நடக்கவில்லை.
மீண்டும் திருச்சி மாவட்ட எஸ்.பி., அலுவலகத்துக்கு விசாரணைக்கு வருமாறு சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. சம்மனை பெற்றுக் கொண்ட கார்த்திக்குமார், இன்று (நவ.21) விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல், வக்கீல் பொன்.முருகேசன் வாயிலாக, போலீஸ் ஏ.டி.எஸ்.பி., மதியழகனிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தார்.
அதில், 'துறையூர் நீதிமன்றத்தில், சிவில் வழக்கு தொடர்பாக விசாரணை உள்ளதால், 21ம் தேதி விசாரணைக்கு என்னால் ஆஜராக முடியாது. மேலும், என்னை தாக்கியவர்கள் மீது வழக்கு பதிந்து விட்டு, அதன் பின், எந்த தேதியில் விசாரணைக்கு அழைத்தாலும் ஆஜராகிறேன்' என, கூறியுள்ளார்.