ரூ.25 கோடி மோசடி செய்து பர்னிச்சர் கடைக்காரர் ‘எஸ்கேப்’
ரூ.25 கோடி மோசடி செய்து பர்னிச்சர் கடைக்காரர் ‘எஸ்கேப்’
UPDATED : நவ 20, 2026 09:19 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:17 PM
திருச்சி: திருச்சியில், பர்னிச்சர் கடையில் முதலீடு செய்தால், அதிக லாபம் தருவதாக கூறி, 25 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்து தலைமறைவான சமீர் அலி, 35, என்பவர் மீது போலீஸ் கமிஷனரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி, கே.கே.நகர் பகுதியில் சமீர் அலி என்பவர், ‘மன்சில் கார்ட்’ என்ற பர்னிச்சர் கடை நடத்தினார். பர்னிச்சர் கடையில் முதலீடு செய்தால், மொத்த வியாபாரம் செய்து அதிக லாபம் தருவதாக சமீர் அலி ஆசை காட்டினார்.
நம்பிய வாடிக்கையாளர்கள், நண்பர்கள் என, 100க்கும் மேற்பட்டோர், கடந்த மே மாதம் முதல், சமீர் அலியிடம் முதலீடு செய்துள்ளனர். அதன்படி, 25 கோடி ரூபாய் வரை வசூலித்த சமீர் அலி, சில நாட்களுக்கு முன் தலைமறைவானார்.
ஏமாற்றப்பட்டவர்கள், திருச்சி மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தனர்.
புகார் செய்தவர்கள் கூறுகையில், ‘எங்களிடம், 25 கோடி ரூபாய் வரை வசூலித்து விட்டு, சமீர் அலி தலைமறைவாகி விட்டார். அவரது குடும்பத்தினரிடம் கேட்டால், ‘எங்களுக்கு தெரியாது’ என்கின்றனர். சமீர் அலி கேரளாவில் இருக்கலாம் என, போலீஸ் கமிஷனரிடம் அளித்த புகாரில் கூறியுள்ளோம்’ என்றனர்.