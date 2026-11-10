இலவச பாட புத்தகங்களை விற்ற தலைமையாசிரியை சஸ்பெண்ட்
இலவச பாட புத்தகங்களை விற்ற தலைமையாசிரியை சஸ்பெண்ட்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:06 PM
திருச்சி: முசிறி அருகே, அரசு பள்ளி மாணவ – மாணவியருக்கு வழங்கிய இலவச பாட புத்தகங்களை, பழைய இரும்பு வியாபாரியிடம் எடைக்கு விற்ற, தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியை மஞ்சுளா, 52, என்பவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
திருச்சி மாவட்டம், முசிறி அருகே, தும்பலம் கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியை மஞ்சுளா. இப்பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ – மாணவியருக்கு முதல் பருவத்தேர்வு முடிவடைந்து, இரண்டாம் பருவத்துக்கான பாட புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
அதனால், அரசு சார்பில், இலவசமாக வழங்கப்பட்ட முதல் பருவத்துக்கான பாட புத்தகங்களை, மாணவ – மாணவியரிடம் திரும்ப வாங்கிய மஞ்சுளா, அவற்றை பழைய பேப்பர் வியாபாரியிடம் எடைக்கு விற்பனை செய்துள்ளார். இத்தகவல் அறிந்த மாவட்ட தொடக்க கல்வி அலுவலர் மதியழகன் விசாரணை நடத்தினார். அரசின் விதிமுறைகளை மீறி, விலையில்லா பாடப்புத்தகங்களை எடைக்கு விற்பனை செய்தது உறுதியானதால், மஞ்சுளாவை சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.