விலையில்லா பாடப்புத்தகங்களை எடைக்கு விற்ற தலைமையாசிரியை
விலையில்லா பாடப்புத்தகங்களை எடைக்கு விற்ற தலைமையாசிரியை
UPDATED : நவ 07, 2026 04:46 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:46 PM
திருச்சி: அரசு பள்ளி மாணவ – மாணவியருக்கு வழங்கிய விலையில்லா பாட புத்தகங்களை, பருவதேர்வு முடிந்தவுடன் திரும்ப பெற்று, அவற்றை பழைய இரும்பு வியாபாரியிடம் எடைக்கு விற்றதாக, தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியை -மீது புகார் எழுந்துள்ளது.
திருச்சி மாவட்டம், முசிறி அருகே, தும்பலம் கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில், 75க்கும் மேற்பட்ட மாணவ – மாணவியர் படித்து வருகின்றனர்.
தற்போது, முதல் பருவத்தேர்வு முடிவடைந்து, இரண்டாம் பருவத்துக்கான பாட புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், அரசு சார்பில், விலையில்லாமல் மாணவ – மாணவியருக்கு வழங்கப்பட்ட முதல் பருவத்துக்கான பாட புத்தகங்களை, தேர்வு முடிந்ததும், மாணவ – மாணவியரிடம் திருப்பி வாங்கிய பள்ளி தலைமை ஆசிரியை மஞ்சுளா, எடைக்கு பழைய பேப்பர் வியாபாரியிடம் விற்பனை செய்துள்ளார்.
தகவலறிந்து பள்ளிக்கு சென்று விசாரித்தவர்களிடம், கொசுக்கள் அதிகரித்து டெங்கு பரவாமல் இருப்பதற்காக, பழைய பாட புத்தகங்களை எடைக்கு போட்டதாக மஞ்சுளா தெரிவித்துள்ளார்.
பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கு அரசு வழங்கிய விலையில்லா புத்தகங்களை, பருவத்தேர்வு முடிந்ததும், திரும்ப பெற்று எடைக்கு போடும் தலைமை ஆசிரியை மீது தொடக்க கல்வி அலுவலர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.