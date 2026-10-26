திருச்சியில் தொடர் மழையால் நிரம்பும் ஏரிகள்

UPDATED : அக் 25, 2026 08:55 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:45 PM
திருச்சி: புளியஞ்சோலையில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக, துறையூர் பகுதி ஏரிகள், குளங்கள் நிரம்பி வருகின்றன.
கொல்லிமலை மற்றும் பச்சைமலைப் பகுதியில் பலத்த மழை பெய்து வருவதால், திருச்சி மாவட்டம், துறையூர் அருகே உள்ள சுற்றுலாத் தலமான புளியஞ்சோலை அருவிக்கு நீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
புளியஞ்சோலை பகுதியில் உள்ள பாலத்தை தாண்டி வெள்ளநீர் பெருக்கெடுத்துச் செல்வதால், புளியஞ்சோலை சுற்றுலா தலம் மூடப்பட்டுள்ளது.
வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக, 390 ஏக்கர் கோட்டப்பாளையம் ஜம்பேரி, 210 ஏக்கர் ஆலத்துடையான்பட்டி பெரிய ஏரிகள் நிரம்பி உள்ளன. விவசாயிகள் மற்றும் கால்நடை வளர்போர் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
திருச்சி மாவட்டத்தில், தொடர் மழை காரணமாக, முசிறி அருகே உள்ள திண்ணக்கோணம், அய்யாற்றுப் பகுதிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அய்யாற்றில் நீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளதால், திண்ணகோணம் கிராம மக்கள், வெள்ள நீரை வரவேற்கும் விதமாக, மலர்கள் துாவி வழிபட்டனர். அய்யாற்றின் கரையோரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் செல்லுமாறும், ஆற்றில் யாரும் இறங்க வேண்டாம் என்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.