/உள்ளூர் செய்திகள்/திருச்சி/ பரோலில் வௌியே வந்த ஆயுள் கைதி 'எஸ்கேப்'
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:25 PM
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திருச்சி: திருச்சி மத்திய சிறையில் இருந்து பரோலில் சென்ற ஆயுள் தண்டனை கைதி வடிவேல், 35, என்பவர் பரோல் காலம் முடிந்தும், சிறைக்கு திரும்பாமல் தலைமறைவானார்.
தஞ்சை மாவட்டம், மதுக்கூரைச் சேர்ந்த வடிவேல், கரூர் மாவட்டம், மாயனுார் அருகே நடந்த கொலை வழக்கில் சிக்கி, ஆயுள் தண்டனை பெற்றவர். இவர், 2011 முதல், திருச்சி மத்திய சிறையில் இருந்தார்.
குடும்பத்தினரை பார்க்க, உயர் நீதிமன்றம் மூலம், 28 நாட்கள் பரோல் பெற்ற வடிவேல், கடந்த 1ம் தேதி ஊருக்கு சென்றார்.
அவரது பரோல் முடிந்து, நேற்று முன்தினம் மாலை அவர் திருச்சி மத்திய சிறைக்கு திரும்பியிருக்க வேண்டும்; ஆனால், அவர் வரவில்லை. வீட்டில் இருந்தும் தலைமறைவாகி விட்டார்.
திருச்சி சிறைத்துறை நிர்வாகம் அளித்த புகாரால், வடிவேலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.