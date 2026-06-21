மணப்பாறை சந்தையில் ரூ.6 கோடிக்கு கால்நடை வர்த்தகம்
மணப்பாறை சந்தையில் ரூ.6 கோடிக்கு கால்நடை வர்த்தகம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:23 PM
திருச்சி: மணப்பாறை கால்நடை சந்தையில், ஆறு கோடி ரூபாய்க்கு, ஆடு, மாடுகள் விற்பனையாகின.
திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையில், வாரந்தோறும் புதன்கிழமை கால்நடை சந்தை நடைபெறும். சந்தையில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் எடுத்த குத்தகைதாரர், நகராட்சி நிர்வாகம் நிர்ணயித்த கட்டணத்தை விட, அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதாகவும், செவ்வாய்க்கிழமை காலையிலேயே சந்தையை தொடங்கி, புதன்கிழமை மாலை வரை நடத்துவதாகவும் புகார் எழுந்தது.
இதனால், கால்நடை சந்தையில் கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமத்துக்கான குத்தகையை ரத்து செய்து, நகராட்சி ஆணையர் உத்தரவிட்டார். அதன்பின், வாரந்தேறும் புதன்கிழமை தான் கால்நடை சந்தை நடைபெறும் என்றும், நகராட்சி நிர்வாகமே நேரடியாக நுழைவு கட்டணம் வசூல் செய்யும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, நேற்று நடந்த கால்நடை சந்தையில், தமிழகம் மட்டுமின்றி, ஆந்திரா, கேரளா, கர்நாடகா உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் ஆடு, மாடுகள் விற்பனைக்கு வந்திருந்தன.
வியாபாரிகள் மற்றும் விவசாயிகள், ஆடு, மாடுகளை போட்டி போட்டு வாங்கி சென்றனர். நேற்று ஒரே நாளில், ஆறு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வர்த்தகம் நடந்ததாக, நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர்.