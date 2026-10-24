ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் வைகுண்ட ஏகாதசி விழாவுக்கு முகூர்த்தக்கால் நடும் வைபவம்
ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் வைகுண்ட ஏகாதசி விழாவுக்கு முகூர்த்தக்கால் நடும் வைபவம்
UPDATED : அக் 23, 2026 10:59 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:57 PM
திருச்சி: ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோவிலில், வைகுண்ட ஏகாதசி விழாவுக்கான முகூர்த்தக்கால் நடும் வைபவம் நேற்று நடைபெற்றது.
திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோவிலில் டிச., 9ம் தேதி, திருநெடுந்தாண்டகத்துடன் வைகுண்ட ஏகாதசி விழா தொடங்குகிறது. டிச., 10ம் தேதி முதல், பகல்பத்து உற்சவமும், டிச., 20ம் தேதி முதல், ராப்பத்து உற்சவமும் நடைபெறுகிறது.
ராப்பத்து உற்சவத்தின் முதல் நாளான டிச., 20ம் தேதி அதிகாலை, 5:15மணிக்கு வைகுண்ட ஏகாதசி விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான பரமபதவாசல் திறப்பு நடைபெறுகிறது. டிச., 30ம் தேதி காலை நம்மாழ்வார் மோட்சத்துடன் விழா நிறைவடைகிறது.
இதற்கான முகூர்த்தக்கால் நடும் நிகழ்வு, கோவில் வளாகத்தில் உள்ள, ஆயிரங்கால் மண்டபம் முன், நேற்று நடந்தது. கோவில் யானைகள் ஆண்டாள், லட்சுமி புடைசூழ முகூர்த்தக்காலுக்கு சந்தனம், குங்குமம், மாவிலை, பூக்கள் வைத்து சிறப்பு பூஜைகள் செய்து, நடப்பட்டது.
வைகுண்ட ஏகாதசி திருவிழா முடியும் வரை, மூலவர் பெரியபெருமாள், முத்தங்கியில் பக்தர்களுக்கு சேவை சாதிப்பார்.