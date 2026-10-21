மாநகராட்சி தகனமேடை தனியாருக்கு குத்தகை எதிர்ப்பு கிளம்பியதால் ரத்து செய்ய முடிவு
மாநகராட்சி தகனமேடை தனியாருக்கு குத்தகை எதிர்ப்பு கிளம்பியதால் ரத்து செய்ய முடிவு
UPDATED : அக் 15, 2026 06:28 PM
ADDED : அக் 15, 2026 06:07 PM
திருச்சி: திருச்சியில், மாநகராட்சி எரிவாயு தகனமேடையை ஈஷா பவுண்டேஷனுக்கு, குத்தகைக்கு விட எதிர்ப்பு கிளம்பியதால், அதை ரத்து செய்வதாக அதிகாரிகள் உறுதி அளித்துள்ளனர்.
திருச்சி ஓயாமரி பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி எரிவாயு தகனமேடையில் சடலங்கள் எரித்த வகையில், கடந்த 2021 டிசம்பரில் இருந்து 2026 ஜூன் வரை, இரண்டு கோடியே 55,000 ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளது.
அதில், 82.58 லட்சம் செலவினமாகி உள்ள நிலையில், 1.17 கோடி ரூபாய் மாநகராட்சிக்கு வருவாய் கிடைத்துள்ளது.
இந்நிலையில், மாநகராட்சி கவுன்சிலர்களின் எதிர்ப்பையும் பொருட்படுத்தாமல், ஈஷா பவுண்டேஷன் நிறுவனத்திடம், இந்த தகனமேடை குறைந்த தொகைக்கு, ஆண்டு குத்தகைக்கு விடப்பட்டது.
இதை கண்டித்து, கடந்த 12ம் தேதி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் போராட்டம் நடத்த முயன்றனர்.
அப்போது, பேச்சு நடத்திய வருவாய்த் துறை மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள், திருச்சி ஓயாமரி எரிவாயு தகனமேடை, ஈஷா பவுண்டேஷன் நிறுவனத்துக்கு குத்தகைக்கு விடப்பட்ட அனுமதியை ரத்து செய்து, மாநகராட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்துள்ளனர்.
அதுவரை, தகனமேடை மாநகராட்சியின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.