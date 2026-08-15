/உள்ளூர் செய்திகள்/திருச்சி/ கோவில் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு: 2 பேர் கைது
ADDED : ஆக 14, 2026 11:24 PM
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திருச்சி: திருச்சி, பாலக்கரையில் உள்ள கிருஷ்ணன் கோவில் மீது ஆக., 11ம் தேதி நள்ளிரவில், பெட்ரோல் குண்டுகளை இருவர் வீசினர்.
இதில், கோவிலின் சுவர் தீப்பிடித்து எரிந்ததுடன், அப்பகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த தட்டு வண்டியும் எரிந்து சேதமானது.
இதுகுறித்த வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் பரவியதை தொடர்ந்து, பெல்ஸ்கிரவுண்ட் பகுதியை சேர்ந்த பெரோஸ்கான், 50, என்பவர், பாலக்கரை போலீசில் புகார் அளித்தார்.
வழக்கு பதிந்த போலீசார், பெட்ரோல் குண்டு வீசிய பாலக்கரையை சேர்ந்த கேசவபுஷன், 19, முபித், 18, ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர். பெட்ரோல் குண்டு வீசிய சம்பவத்தை வீடியோ எடுத்து, சமூக வலைதளங்களில் பரப்பிய பிரேம், 22, என்பவரை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.