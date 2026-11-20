அரசு வேலை தருவதாக கூறி ரூ.1 கோடி மோசடி செய்த பார்மசிஸ்ட் தலைமறைவு
அரசு வேலை தருவதாக கூறி ரூ.1 கோடி மோசடி செய்த பார்மசிஸ்ட் தலைமறைவு
UPDATED : நவ 20, 2026 09:19 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:16 PM
திருச்சி: திருச்சி மணப்பாறையில், அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி, 1 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த, பார்மசிஸ்ட் ரஞ்சித், 59, என்பவர் தலைமறைவானார்.
மணப்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் பார்மசிஸ்டாக பணியாற்றுபவர் ரஞ்சித். இவர் சென்னை, தலைமை செயலகத்தில் பணியாற்றும் பிரகாஷ், திருச்சி, மண்ணச்சநல்லுார் நாச்சம்மா ஆகியோருடன் சேர்ந்து, அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி, ஒரு கோடி ரூபாய் வரை பலரிடம் வசூலித்துள்ளார்.
ஆனால், யாருக்கும் வேலை வாங்கித் தரவில்லை. ஏமாந்த பாகனுார் ஈஸ்வரி என்பவர், முதல்வரின் தனிப்பிரிவுக்கு புகார் அளித்தார். இதையடுத்து, திருச்சி மாவட்ட மருத்துவ அலுவலர், ரஞ்சித்திடம் விசாரிக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டது.
இதையறிந்த ரஞ்சித், சில நாட்களாக பணிக்கு வராமல் தலைமறைவாகி விட்டார். மோசடி புகார் இருந்ததால், மருத்துவ விடுப்புக்கு ரஞ்சித் விண்ணப்பித்ததை, மருத்துவ அலுவலர்கள் ஏற்கவில்லை.