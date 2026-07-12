﻿ பெண் கொலை வழக்கில் போலீசாரை கண்டித்து மறியல்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:30 PM
திருச்சி: திருச்சி அருகே பெண் கொலை வழக்கில், போலீசாரை கண்டித்து, மக்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
திருச்சி மாவட்டம், லால்குடி, சிறுகளப்பூரைச் சேர்ந்த லாரி டிரைவர் நந்த குமார்.
இவரது மனைவி செந்தமிழ்ச்செல்வி, 32. இவர், 10 நாட்களுக்கு முன் ஆட்டுப்பட்டிக்கு சென்றபோது, மர்ம நபர்களால் கொலை செய்யப்பட்டார்.
அவரின் உடல், அங்குள்ள ஏரியின் நடுவே நிர்வாணமாக மீட்கப்பட்டது. இதுகுறித்து, காணக்கிளியநல்லுார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். ஆனால், கொலை நடந்து 10 நாட்கள் ஆகியும், குற்றவாளிகளை போலீசார் பிடிக்கவில்லை.
ஆத்திரமடைந்த சிறுகளப்பூர் மக்கள், செந்தமிழ்ச்செல்வி உறவினர்கள் என, 600க்கும் மேற்பட்டோர், சென்னை - திருச்சி பைபாஸ் சாலையில் நேற்று மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
மறியலால், கடுமையாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம், போலீசார் பேச்சு நடத்தி, மறியலை கைவிடச் செய்தனர்.