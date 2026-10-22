மணல் குவாரிகளை திறக்க கோரி பொதுப்பணித்துறை அலுவலகம் முற்றுகை
மணல் குவாரிகளை திறக்க கோரி பொதுப்பணித்துறை அலுவலகம் முற்றுகை
UPDATED : அக் 16, 2026 08:34 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:10 PM
திருச்சி: மணல் குவாரிகளை திறக்க கோரி, திருச்சி மண்டல பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் அலுவலகம் முன், முற்றுகை போராட்டம் நடந்தது.
கடந்த, 2023ம் ஆண்டு, அமலாக்கத்துறை சோதனை மற்றும் வழக்குகளுக்குப் பின், தமிழகம் முழுதும் செயல்பட்டு வந்த அரசு மணல் குவாரிகள் முடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதனால், முறையாக மணல் கிடைக்காமல், 55 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட லாரி உரிமையாளர்கள், லாரி ஓட்டுநர்கள் மற்றும் மாட்டுவண்டி தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதித்து உள்ளது.
எனவே தமிழக அரசு, உடனடியாக மணல் குவாரிகளை திறக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில், நேற்று, திருச்சி மண்டல பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் அலுவலகம் முன், முற்றுகையிட்டு, தொடர் காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தினர்.
இதில், 500-க்கும் மேற்பட்ட லாரி உரிமையாளர்களும், ஓட்டுநர்களும் பங்கேற்று, பொதுப்பணித்துறை அலுவலகம் எதிரே உள்ள சர்வீஸ் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சங்கத்தலைவர் செல்ல ராசாமணி கூறியதாவது:-
மணல் குவாரிகளை திறக்கக்கூடாது என, எந்த நீதிமன்றமும் தடை விதிக்கவில்லை. எனவே, எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு தமிழக அரசுக்கு உள்ளது.
இதுதொடர்பாக, தமிழக அரசுக்கு பலமுறை மனுக்கள் அனுப்பியும், அமைச்சர்களை நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்தியும் எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. பேச்சுக்கும் அழைக்கவில்லை.
எங்கள் கோரிக்கையை ஏற்று, மணல் குவாரிகளை திறப்பதாக உத்தரவாதம் அளிக்கும் வரை காத்திருப்பு போராட்டம் தொடரும்.
மாவட்ட நிர்வாகமும், பொதுப்பணித்துறையும் உடனடியாக தலையிட்டு, மணல் குவாரிகளை மீண்டும் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.