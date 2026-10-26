திருச்சி அருகே வயலில் கொப்பளிக்கும் தண்ணீர்: அதிகாரிகள் ஆய்வு
திருச்சி அருகே வயலில் கொப்பளிக்கும் தண்ணீர்: அதிகாரிகள் ஆய்வு
UPDATED : அக் 25, 2026 11:02 PM
ADDED : அக் 25, 2026 10:12 PM
திருச்சி: திருச்சி அருகே இடி விழுந்த வயலில் தண்ணீர் தொடர்ந்து கொப்பளித்து வருவதால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
திருச்சி மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் தொடர்ந்த கடந்த, இரு நாட்களாக நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. சில இடங்களில் பலத்த மழை பெய்து வருவதால், அப்பகுதிகளில் உள்ள ஏரிகள் நிரம்பி வழிகின்றன. வயல்களில் தண்ணீர் நிரம்பி உள்ளன. திருச்சி மாவட்டம், மண்ணச்சநல்லுார் பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இரவு பலத்த இடியுடன் கனமழை பெய்தது. இதில் தீராம்பாளையம் பால்பாறை கிராமத்தைச் சேர்ந்த சபாபதி என்பவரின் விவசாயி நிலத்தில் இடி இறங்கியுள்ளது. நேற்று காலை வயதுக்கு சென்ற சபாபதி வயலில் தேங்கியிருந்த தண்ணீரை வெளியேற்ற முயன்றபோது, வயலில் பல இடங்களில் இருந்து தண்ணீர் நிலத்தடியில் இருந்து கொப்பளித்து வந்துள்ளது.
அவற்றை கற்கள், மரக்கட்டைகளை போட்டு நிறுத்த முயன்றபோதும், தண்ணீர் கொப்பளித்து வருவது நிற்கவில்லை. இதுகுறித்து வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளுக்கும், வேளாண்துறை அதிகாரிகளுக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவர்கள் தண்ணீர் கொப்பளிக்கும் வயலை ஆய்வு செய்து, இடி விழுந்ததால் தண்ணீர் கொப்பளிக்கிறதா என்பதை வல்லுனர்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். அதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறிவிட்டு சென்றனர். வயலில் தண்ணீர் தொடர்ந்து கொப்பளித்து வருவதை அப்பகுதி மக்கள் திரண்டு வந்து வேடிக்கை பார்த்து செல்கின்றனர். இதற்கான காரணம் தெரியாததால், அப்பகுதி விவசாயிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
அதேபோல், பலத்த மழை காரணமாக, துறையூர் அருகே உள்ள சுற்றுலா தலமான புளியங்சோலை ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு, சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கோட்டப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள ஜம்பேரி ஏரி தண்ணீர் நிரம்பி வழிந்தோடுகிறது. 200 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட பெரிய ஏரியான ஆலத்துடையான்பட்டி ஏரி நிரம்பி, தண்ணீர் வெள்ளம் போல் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. திருச்சி மாவட்டத்தில் பல பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் வயல்களில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது.