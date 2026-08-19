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ரூ.83 லட்சம் வெளிநாட்டு கரன்சிகள் பறிமுதல்

ரூ.83 லட்சம் வெளிநாட்டு கரன்சிகள் பறிமுதல்

ADDED : ஆக 12, 2026 10:12 PM

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ADDED : ஆக 12, 2026 10:12 PM

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திருச்சி:திருச்சியில் இருந்து மலேசியா மற்றும் வியட்நாம் நாடுகளுக்கு கடத்தவிருந்த, 83 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வெளிநாட்டு கரன்சிகள் விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

திருச்சியில் இருந்து மலேஷியா தலைநகர் கோலாலம்பூருக்கு நேற்று அதிகாலை செல்லவிருந்த, 'பதிக் ஏர்' விமான பயணிகளிடம், திருச்சி விமான நிலையத்தில் கஸ்டம்ஸ் அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர்.

அப்போது, ஒரு பயணியிடம், 70 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வெளிநாட்டு கரன்கள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அந்த பயணியை கைது செய்து, கஸ்டம்ஸ் அதிகாரிகள் விசாரிக்கின்றனர். அதேபோல், திருச்சியில் இருந்து ஸ்கூட் விமானத்தில் வியட்நாம் செல்ல வந்த பயணிகளை, திருச்சி விமான நிலையத்தில் கஸ்டம்ஸ் அதிகாரிகள் சோதித்தனர். அப்போது இரு பயணிகள், 13 லட்சம் மதிப்புள்ள வெளிநாட்டு கரன்சிகளை கடத்த முயன்றது தெரிய வந்து, பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

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