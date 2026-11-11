ரூ.6.15 கோடி மோசடி வழக்கில் மேலும் இருவர் சிக்கினர்
ரூ.6.15 கோடி மோசடி வழக்கில் மேலும் இருவர் சிக்கினர்
ADDED : நவ 05, 2026 07:20 PM
திருச்சி: ஏ.டி.எம்., அட்டைகளை பயன்படுத்தி, 6.15 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த இருவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருச்சி மாவட்டம், திருவெறும்பூரைச் சேர்ந்த கவியரசு என்பவர், ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் 8,50,000 ரூபாயை இழந்ததாக, சைபர் க்ரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார். போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
ஏற்கனவே, விசாரணையின் போது, இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய, 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.
நேற்று (நவ.,4), இவ்வழக்கில் முக்கிய பங்கு வகித்த திருச்சி, தாதனுாரை சேர்ந்த கோபிநாத், 39, சிவகங்கையை சேர்ந்த சாதம் ஹுசைன், 33, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.
அவர்களிடம், இருந்து, 17 மொபைல் போன்கள், 39 சிம் கார்டுகள், எட்டு காசோலை புத்தகங்கள், 30 ஏ.டி.எம்., அட்டைகள், நான்கு வங்கி கணக்கு புத்தகங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இவர்கள் இருவரும், கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் வங்கி தொடர்பான ஆவணங்கள் மற்றும் ஏ.டி.எம்., அட்டைகளை பயன்படுத்தி, பொதுமக்களிடம், 6.15 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்திருப்பது விசாரணையில் தெரிந்தது. இதுகுறித்து, போலீசார், மேலும் விசாரிக்கின்றனர்.