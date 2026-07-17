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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருச்சி/﻿ அ.தி.மு.க., 'மாஜி' பள்ளியில் ரூ.12.80 லட்சம் கொள்ளை

﻿ அ.தி.மு.க., 'மாஜி' பள்ளியில் ரூ.12.80 லட்சம் கொள்ளை

﻿ அ.தி.மு.க., 'மாஜி' பள்ளியில் ரூ.12.80 லட்சம் கொள்ளை

ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:15 PM

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ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:15 PM

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திருச்சி: திருச்சி மாவட்டம், மண்ணச்சநல்லுார், கரட்டாம்பட்டியில், ராகவேந்திரா மெட்ரிக்., பள்ளி செயல்படுகிறது. இங்கு, 800க்கும் மேற்பட்ட மாணவ - மாணவியர் படிக்கின்றனர்.

இந்த பள்ளி, அ.தி.மு.க., முன்னா ள் அமைச்சர் காமராஜ் குடும்பத்தினரால் நடத்தப் படுகிறது.

நேற்று காலை, பள்ளியை திறக்க வந்தபோது , பள்ளி முதல்வர் கலைவாணியின் அறை ஜன்னல் கதவு வளைத்தும், அறுத்தும் இருந்தது.

உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, பள்ளி கட்டணம், சீருடை மற்றும், 12.80 லட்சம் ரூபாய் கொள்ளை போயிருந்தது. புலிவலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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