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மணப்பாறையில் ஆர்.எஸ்.எஸ்., அணிவகுப்பு கொட்டும் மழையில் தொண்டர்கள் பங்கேற்பு
மணப்பாறையில் ஆர்.எஸ்.எஸ்., அணிவகுப்பு கொட்டும் மழையில் தொண்டர்கள் பங்கேற்பு
UPDATED : அக் 25, 2026 11:02 PM
ADDED : அக் 25, 2026 09:41 PM
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திருச்சி: மணப்பாறையில் நடந்த ஆர்.எஸ்.எஸ்., அணிவகுப்பில் கொட்டும் மழையில், 200க்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் பங்கேற்றனர்.
திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையில் இன்று (அக்.,25) ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பின் சார்பில், தேசபக்தி மற்றும் சுய ஒழுக்கத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் சிறப்பு அணிவகுப்பு நடந்தது.
மணப்பாறை காமராசர் சிலை அருகே தொடங்கிய அணிவகுப்பு, நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக, மதுரை ரோடு அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வரை சென்று, மீண்டும் ராஜீவ்நகரில் முடிவடைந்தது. அதன்பின், அமைப்பின் பொதுக்கூட்டம் நடந்தது.
இந்த அணிவகுப்பு தொடங்கியதும் நல்ல மழை பெய்தது. கொட்டும் மழையிலும், 200க்கும் மேற்பட்ட ஆர்.எஸ்.எஸ்., தொண்டர்கள் அணிவகுப்பில் இறுதி வரை பங்கேற்றனர்.