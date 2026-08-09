கோவில்கள் இடிப்பை கண்டித்து திருச்சியில் கையெழுத்து இயக்கம்
கோவில்கள் இடிப்பை கண்டித்து திருச்சியில் கையெழுத்து இயக்கம்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:22 AM
திருச்சி: ஸ்ரீரங்கத்தில், சாலை விரிவாக்கம் என்ற பெயரில், நெடுஞ்சாலைத் துறையினர், கோவில்களை இடிக்கும் முயற்சிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, ஹிந்து முன்னணி சார்பில், கையெழுத்து இயக்கம் நடந்தது.
ஸ்ரீரங்கம், மாம்பழச்சாலையில், நுாறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த வீர ஆஞ்சநேயர் கோவில் மற்றும், 60 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த காளியம்மன் கோவில்கள் உள்ளன.
சாலை விரிவாக்க பணி என்ற பெயரில், நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் அந்த கோவில்களை, அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர்.
கோவில்கள் அகற்றப்படுவதை கண்டித்தும், ஹிந்துக்களின் உணர்வுகளையும், பக்தர்களின் நம்பிக்கையையும் புண்படுத்தும் விதமான இந்த செயலை கண்டித்து, ஹிந்து முன்னணி சார்பில் நேற்று, கோட்டத்தலைவர் போஜராஜன் தலைமையில், கையெழுத்து இயக்கம் நடைபெற்றது.
போஜராஜன் கூறுகையில், ''மாம்பழச்சாலையில், நெடுஞ்சாலைத் துறைக்கு சொந்தமான இடம் இருக்கும் நிலையில், விரிவாக்கம் என்ற பெயரில், கோவில்களை அகற்றக்கூடாது,'' என்றார்.