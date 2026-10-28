ஆன்லைன் மோசடிக்கு உதவும் ‘சிம் பாக்ஸ்’ கருவிகள் பறிமுதல்: திருச்சியில் தீவிர விசாரணை
ஆன்லைன் மோசடிக்கு உதவும் ‘சிம் பாக்ஸ்’ கருவிகள் பறிமுதல்: திருச்சியில் தீவிர விசாரணை
UPDATED : அக் 28, 2026 09:23 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:18 PM
திருச்சி: ‘டிஜிட்டல் அரஸ்ட்’ போன்ற ஆன்லைன் மோசடிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும், ‘சிம் பாக்ஸ்’ கருவிகளை, திருச்சி சைபர் கிரைம் போலீசார் பறிமுதல் செய்து, ஒருவரை கைது செய்தனர்.
திருச்சி, உறையூர் பகுதியில் இருந்து டிஜிட்டல் அரஸ்ட் மற்றும் ஆன்லைன் மோசடிக்கு பயன்படுத்தப்படும், ‘ஜி.எஸ்.எம்., கேட்வே’ எனப்படும் சிம் பாக்ஸ் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுவதாக, பி.எஸ்.என்.எல்., நிறுவனம் சார்பில், திருச்சி மாநகர சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
போலீசார் நடத்திய சோதனையில், உறையூரில் உள்ள அறையில் 5 சிம் பாக்ஸ் கருவிகள், கேமராக்கள், மோடம் உள்ளிட்ட கருவிகளை, சைபர் கிரைம் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். அவற்றை பயன்படுத்தி வந்த நபரையும் கைது செய்தனர். தொடர் விசாரணை இருப்பதால், கைது செய்யப்பட்ட நபரின் விவரங்களை போலீசார் வெளியிடவில்லை.
திருச்சி தெற்கு போலீஸ் துணை கமிஷனர் மணிகண்டன் கூறியதாவது:
நாடு முழுதும் ஆன்லைன் மோசடிகள் மற்றும் டிஜிட்டல் அரஸ்ட் மோசடிகள் நடக்கின்றன. இதற்கு சிம்பாக்ஸ் என்ற கருவி தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சிம் பாக்ஸ் கருவி, வெளிநாட்டு அழைப்புகளை உள்ளூர் அழைப்புகளாக மாற்றிக்காட்டும். இதனால் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வருவாயை, இந்த கும்பல் திருடி வந்துள்ளது.
மேலும், வெளிநாட்டில் இருந்து வரும் அழைப்புகளை, உள்ளூர் அழைப்புகளாக காட்டுவதால், குற்றவாளியின் உண்மையான இருப்பிடத்தை அறிய முடியாது. இதனால் தான், மேற்கண்ட சிம்பாக்ஸ் கருவி, டிஜிட்டல் அரஸ்ட், ஆன்லைன் மோசடிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இக்கருவியை தொழில்நுட்பம் தெரிந்தவரால் தான் பயன்படுத்த முடியும். ஆகையால், திருச்சியில் கைதானவர் வல்லுனராக இருக்க வேண்டும் அல்லது வேறு யாரேனும் அவரை இயக்கி இருக்க வேண்டும். இது குறித்து விசாரித்து வருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.