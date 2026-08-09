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﻿ தாயை அடித்துக்கொன்ற மகன் கைது

﻿ தாயை அடித்துக்கொன்ற மகன் கைது

ADDED : ஆக 09, 2026 05:23 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:23 AM

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திருச்சி: சொத்து தகராறில் தாய் செல்வி, 50, என்பவரை கொலை செய்த மகன் வெங்கடேசன், 27, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.

திருச்சி மாவட்டம், கல்லாத்துப்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் கணேசன். இவரது மனைவி செல்வி.

தம்பதிக்கு மூன்று மகன்கள். இரண்டாவது மகன் வெங்கடேசன், கோழிக்கடை நடத்தினார். மனைவி லாவண்யாவை பிரிந்து, பெற்றோருடன் வசித்தார்.

கணேசன், சொத்துக்களை மகன்கள் செல்வம், கவினேஷ் ஆகியோருக்கு பிரித்து கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.

தனக்கு ஏதும் தராததால், பெற்றோரிடம் வெங்கடேசன் அடிக்கடி தகராறில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார்.

நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, செல்வியிடம் தகராறில் ஈடுபட்டு, இரும்பு கம்பியால் அவரது தலையில் அடித்து கொலை செய்தார். மணப்பாறை போலீசார், வெங்கடேசனை கைது செய்தனர்.

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