தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருச்சி/ஆண்டாள் தேரோட்டத்திற்காக ஸ்ரீரங்கம் கோயில் மங்கலப்பொருட்கள்

ஆண்டாள் தேரோட்டத்திற்காக ஸ்ரீரங்கம் கோயில் மங்கலப்பொருட்கள்

ஆண்டாள் தேரோட்டத்திற்காக ஸ்ரீரங்கம் கோயில் மங்கலப்பொருட்கள்

ADDED : ஆக 13, 2026 09:08 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 13, 2026 09:08 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

திருச்சி: ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் பிறந்த ஆண்டாள் மணமுடித்து ஐக்கியமானது ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயிலில் என்பதால் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் கோயிலுக்கும், ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்குமிடையே சம்பந்த உறவும் மங்கலப்பொருட்கள் பரிவர்த்தனையும் இருந்துவந்தது. அவ்வழக்கம் இடையில் நின்று போனது. பக்தர்களின் முயற்சியால் இப்போது அவ்வழக்கம் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டு சில ஆண்டுகளாக ஸ்ரீரங்கம் சித்திரைத் தேருக்கு முதல் நாள் ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரிலிருந்தும், ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் தேரோட்டத்திற்கு முதல் நாள் ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்தும் மங்கலப்பொருட்கள் அனுப்பப்படும்.

நாளை (ஆக.14) ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ஆண்டாள் கோயில் ஆடிப்பூர தேரோட்டம் நடக்கவுள்ளது. இதை முன்னிட்டு ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் இருந்து பட்டு வஸ்திரங்கள், மஞ்சள், குங்குமம், பழங்கள், சந்தனம், தாம்பூலம் உள்ளிட்ட மங்கலப்பொருட்கள் ஆண்டாள் கோயிலில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளன. இதற்காக நேற்று மாலை ரங்கநாதர் கோயில் ரங்கவிலாச மண்டபத்தில் மங்கல பொருட்கள் வைக்கப்பட்டு பின், உள்வீதிகளில் ஊர்வலமாக எடுத்துவரப்பட்டன.

அவை இன்று மதியம் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ஆண்டாள் கோயிலில் ரங்கநாதர் கோயில் நிர்வாகத்தினர், நிகழ்ச்சி நன்கொடையாளர்கள், அர்ச்சகர்கள், உபயதாரர்கள் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்படும்.

நாளை தேரோட்டம்

ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ஆண்டாள் கோயில் ஆடிப்பூர தேரோட்டம் நாளை (ஆக.14) காலை 8:45 மணிக்கு துவங்குகிறது. இக்கோயிலில் ஆக.6 அன்று ஆடிப்பூரத் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. ஆக.10 காலை பெரியாழ்வார் மங்களாசாசனமும், இரவு ஐந்து கருட சேவையும் நடந்தது. நேற்றிரவு கிருஷ்ணர் கோயிலில் ஆண்டாள், ரெங்கமன்னார் சயனசேவை நடந்தது. முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் நாளை நடக்கிறது. நாளை அதிகாலை 4:35 மணிக்கு மேல் ஆண்டாள், ரெங்க மன்னார் தேருக்கு எழுந்தருளுகின்றனர். சிறப்பு பூஜைகளுக்கு பிறகு காலை 8:45 மணிக்கு தேரோட்டம் தொடங்கும்.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us