திருச்சியில் நவ., 7ல் கடையடைப்பு வணிகர் சங்க பேரமைப்பு அறிவிப்பு
திருச்சியில் நவ., 7ல் கடையடைப்பு வணிகர் சங்க பேரமைப்பு அறிவிப்பு
ADDED : நவ 05, 2026 06:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:08 PM
திருச்சி: ‘‘திருச்சியில் நாளை, 10 ஆயிரம் வணிகர்களுடன் கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்படும்,’’ என, வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு பொதுச்செயலர் கோவிந்தராஜுலு அறிவித்து உள்ளார்.
திருச்சி மாவட்ட அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம், அவர் கூறியதாவது:
நீண்ட சட்டப் போராட்டத்திற்குப் பின், என்.எஸ்.பி.ரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில், பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்திற்கும் இடையூறாக இருந்த தரைக்கடைகள், நடைபாதைக் கடைகள், தள்ளுவண்டி கடைகள் அகற்றப்பட்டன.
தற்போது, தீபாவளி பண்டிகைக் காலம் தொடங்கியதும் மீண்டும் ஆக்கிரமிப்புகளால் என்.எஸ்.பி.ரோடு, தெப்பக்குளம், நந்திகோவில் தெரு, சின்னக்கடை வீதி, தேரடி கடைவீதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள வணிக நிறுவனங்கள் கடுமையான இன்னல்களைச் சந்தித்து வருகின்றன.
வணிக நிறுவனங்களின் வாசலை மறைத்தும், நடைபாதைகளை ஆக்கிரமித்தும் கடைகள் போடப்பட்டுள்ளதால், பொதுமக்கள் நடந்து செல்லக்கூட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அனைத்துத் தரப்பு வணிகர்களுக்கும் இந்த ஆண்டு தீபாவளி விற்பனை, 30 சதவீதம் வரை குறைந்து, பெரும் நஷ்டத்தைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.
வணிகர்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாக்க மாவட்ட நிர்வாகமும், போலீசாரும் உடனடியாகத் தலையிட்டு, ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால், நவ., 7ம் தேதி என்.எஸ்.பி.சாலையில் உள்ள அனைத்து வணிக நிறுவனங்களையும் முழுமையாக மூடிவிட்டு, வணிகர்கள், ஊழியர்கள் என, 10 ஆயிரம் பேரை திரட்டி, போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.