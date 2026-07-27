டாஸ்மாக் உரிமம் தருவதாக கூறி த.வெ.க., பெண் நிர்வாகி மோசடி
டாஸ்மாக் உரிமம் தருவதாக கூறி த.வெ.க., பெண் நிர்வாகி மோசடி
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:21 PM
திருச்சி: டாஸ்மாக் உரிமம் வாங்கி தருவதாக கூறி, 3 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த த.வெ.க., நிர்வாகி அன்னபூரணி, 29, என்பவரிடம், போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
திருச்சி குப்பங் குளத்தை சேர்ந்தவர் பாலன், 55. திருச்சி குமரன் நகரைச் சேர்ந்த பியூட்டி பார்லர் உரிமையாளர் அன்னபூரணி, ஒரு மாதம் முன், பாலனை அணுகி, டாஸ்மாக் கடை வைக்க உரிமம் வாங்கி தருவதாக கூறியுள்ளார். நம்பிய பாலன், 3 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துள்ளார். ஆனால், கூறியபடி கடைக்கான உரிமத்தை அன்னபூரணி பெற்றுத்தரவில்லை. பணத்தை பாலன் திருப்பி கேட்டபோது, தராமல் அன்னபூரணி காலம் தாழ்த்தியுள்ளார்.
விமான நிலைய போலீசார், வழக்கு பதிந்து, அன்னபூரணியிடம் விசாரிக்கின்றனர்.
மேலும், த.வெ.க.,வில் செல்வாக்கு இருப்பதாக கூறி, பலரிடம் இதுபோல, அன்னபூரணி மோசடியில் ஈடுபட்டாரா என்ற கோணத்திலும், போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.