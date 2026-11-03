முதல்வர் ‘கான்வாய்’ முன் மண்டியிட்ட வாலிபர் ‘எங்கள் வீடுகளை காப்பாற்றுங்க’ என கதறல்
முதல்வர் ‘கான்வாய்’ முன் மண்டியிட்ட வாலிபர் ‘எங்கள் வீடுகளை காப்பாற்றுங்க’ என கதறல்
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:44 PM
திருச்சி: முதல்வர் விஜய் பயணித்த வாகனத்தை, வாலிபர் வழிமறித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
புதுக்கோட்டையில் நடந்த அரசு விழாவில் பங்கேற்க, முதல்வர் விஜய் நேற்று காலை திருச்சிக்கு விமானத்தில் வந்தார். விமான நிலையத்தில் இருந்து வேனில் புறப்பட்ட அவர், வழிநெடுக பொதுமக்களை பார்த்து கையசைத்தபடி சென்றார்.
முதல்வர் ‘கான்வாய்’, திருச்சி செம்பட்டு என்.எம்.டி., காலனி அருகே சென்றபோது, ஒரு வாலிபர், போலீசாரின் பாதுகாப்பை மீறி முதல்வரின் வாகனத்தை மறித்து மண்டியிட்டார்.
இதைப்பார்த்த போலீசார், அந்த வாலிபரை துாக்கிச் சென்று, முதல்வர் வாகனத்திற்கு வழி ஏற்படுத்தினர்.
அப்போது, அங்கு கூடியிருந்த மக்கள், கையில் பேனர்களுடன், ‘ஓட்டு போட்ட எங்களை ஏமாற்றாதீர்கள்; எங்கள் வீடுகளை காப்பாற்றுங்கள்’ என, கூச்சலிட்டனர். இதையடுத்து, போலீசார் மூலம் அவர்களிடம் மனுவை பெற்றுக்கொண்டு, முதல்வர் புதுக்கோட்டை சென்றார்.
மனு அளித்த மக்கள் கூறியதாவது:
தோல் தொழிற்சாலையில் பணியாற்றியதால், செம்பட்டு என்.எம்.டி., காலனியில், எங்கள் மூதாதையர்களுக்கு குடியிருக்க இடம் கொடுக்கப்பட்டது.
நாங்கள், 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல், 200 குடும்பங்கள் இங்கு வசிக்கிறோம். தற்போது தனியார் ஒருவர், தன் நிலம் என்று கூறி, எங்களை காலி செய்ய சொல்கிறார். அதனால் தான், எங்கள் குடியிருப்புகளை காக்க, முதல்வரிடம் முறையிட முயன்றோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
முதல்வர் விஜய் வேனை வாலிபர் மறிக்க முயன்றபோது, ரோட்டோரம் நின்றிருந்த சிறுவன், ‘விஜய் மாமா, எல்லா வீட்டையும் இடிக்கிறாங்க; எங்கள காப்பாத்துங்க’ என்று கூச்சலிட்ட வீடியோ தற்போது பரவி வருகிறது.
இந்நிலையில், முதல்வர் புதுக்கோட்டை நிகழ்ச்சியை முடித்துக்கொண்டு, மீண்டும் திருச்சி வந்த போது, அவரை என்.எம்.டி., காலனி மக்கள் சந்திக்க முயன்றனர். ஆனால், முதல்வரின் வாகனம் வேகமாக சென்றதால், மக்கள் அப்பகுதியில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால், பரபரப்பு ஏற்பட்டது.